الرئيس عون: نحتاج إلى العمل السريع والدعم الفوري لأن قدرة الشعب على الصمود تضاءلت مع انتشار البطالة وتفاقم الأزمة المالية وتدهور سعر صرف العملة الوطنية

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رئيس الجمهورية في مقابلة مع "سبوتنيك": قنوات التواصل مفتوحة باستمرار بين لبنان وروسيا والمسؤولون الروس على معرفة بمشاكل لبنان وحاجاته وسيتخذون قريباً القرار بمساعدته

رئيس الجمهورية: نعول على التقارب اللبناني-الروسي لتغيير الإرادة الدولية بإبقاء النازحين والمجتمع الدولي يتعامل بخبث مع هذا الموضوع ويريد إبقاء النازحين في البلدان المجاورة لسوريا

الرئيس عون: هناك أطراف سياسية لا يهمها انقاذ الوضع بل تسجيل نقاط سياسية وعلى الجميع أن يدرك أننا في سفينة واحدة والناس بلغوا ذروة الانفجار

رئيس الجمهورية: على القضاء ملاحقة المرتكبين والفاسدين الكبار الذين ينتمون إلى طبقة النافذين في الحياة السياسية

الرئيس عون: الناس يريدون تغييرات سريعة وملموسة لكن معالجة تداعيات السنوات الثلاثين لن تحصل بين ليلة وضحاها ولا يمكن الطلب من حكومة لم يتجاوز عمرها المئة اليوم المعجزات

رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ان أزمة لبنان الحالية لها ثلاثة وجوه، تركت جميعها تداعيات كارثية على الواقع في بلدنا: أزمة وجود النازحين السوريين بكثافة على أرضه مع تأثيراتها الفادحة على اقتصادنا، وأزمة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعمل الحكومة جاهدة على مواجهتها، وأزمة وباء كورونا التي أثقلت في الأشهر الأخيرة على الوضع الاقتصادي المتردي أصلاً". واكد "اننا أخذنا قراراً بمساعدة انفسنا، مع توقعنا الحصول على دعم دولي موازٍ يساندنا للخروج من النفق الحالي"، مشيرا الى "انه مرت علينا حقبة طويلة من السياسات الاقتصادية الخاطئة، المتواكبة مع فساد على مستوى السلطة، وترهل إداري، وفقدان المواطن اللبناني ثقته بدولته. والحكومة الحالية المكونة من أخصائيين غير مسيَّسين، اعلنت برنامجا اقتصاديا لانتشال لبنان من الانهيار الذي وصل إليه."

وإذ شدد الرئيس عون على "اننا ندرك تماماً أن بداية نهوض لبنان تحتاج إلى دعم من أشقائه وأصدقائه، وروسيا، كدولة عظمى وصديقة تاريخية للبنان، بإمكانها أن تشارك في الكثير من الخطوات لدعم خطة النهوض التي وافق مجلس الوزراء عليها وسنعمل على تطبيقها، سواءً كان ذلك عبر الودائع أو القروض الميسرة والطويلة الأجل التي يمكن أن تمنحها لنا"، فإنه اشار الى "ان قنوات التواصل مفتوحة باستمرار بين لبنان وروسيا، والمسؤولون في روسيا باتوا على معرفة تامة بمشاكل لبنان وحاجاته، وأنا على ثقة بأنهم سيتخذون قريباً القرار المناسب في شأن مساعدة لبنان."

ورأى الرئيس عون "اننا نحتاج إلى العمل السريع، والدعم الفوري، لأن قدرة الشعب اللبناني على الصمود تضاءلت بشكل كبير، مع انتشار البطالة، وتفاقم الأزمة المالية، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية."

كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال مقابلة اجرتها معه وكالة "سبوتنيك" الروسية الواسعة الانتشار تناول فيها الاوضاع اللبنانية اضافة الى العلاقات اللبنانية-الروسية.

مكافحة وباء كورونا

وسئل الرئيس عون عن وقوف روسيا الى جانب لبنان في مواجهة وباء كورونا، فقال: "نحن بالطبع منفتحون على أي مساعدة ممكنة في معركتنا ضد وباء كورونا، وخصوصاً في مجال تعزيز مخزوننا من فحوصات PCR ، لنتمكن من اجراء اكبر عدد ممكن من الفحوصات العشوائية" ، مؤكدا "ان مواجهتنا مع هذا الوباء العالمي، ناجحة حتى الآن، ونأمل الاستمرار في السيطرة على انتشاره، وصولاً إلى القضاء عليه، وذلك بفضل الجهود الكبيرة والخطة العلمية التي انتهجتها الحكومة والتي كانت محل تقدير منظمة الصحة العالمية"، مضيفا "اننا في هذه المواجهة، التي لا نعرف بدقة المدى الزمني الذي ستستغرقه، نحن بحاجة إلى دعم دولي صحي ومالي أيضاً، بسبب التأثيرات الكارثية التي خلفها الوباء على قطاعات الانتاج والعمل في لبنان. ونأمل أن يصل صوتنا إلى دولة روسيا الصديقة."

العلاقات اللبنانية-السورية

وسئل رئيس الجمهورية عن التعاون الروسي –اللبناني في التعامل مع ازمة اللاجئين السوريين فقال: "نحن على تواصل مع روسيا حول هذا الملف، وخصوصاً بعد المبادرة التي طرحَتها لتسهيل عودة النازحين إلى بلادهم. ولكن مع الأسف، اصطدمت هذه المبادرة بعراقيل دولية حالت دون تحقيقها، وبالتالي تفاقمت أوضاع لبنان جراء ذلك. نحن نعتبر أن لبنان وروسيا لديهما نظرة متقاربة إلى ملف النازحين السوريين، ونعول على هذا التقارب، لتغيير الإرادة الدولية بإبقاء النازحين في الدول التي لجأوا اليها، بانتظار حل شامل للأزمة في سوريا، وهو حل قد يطول جداً، ما يؤدي في النهاية إلى نتائج كارثية على الدولة اللبنانية، على غرار انتظار الفلسطينيين لحل سياسي لقضيتهم منذ أكثر من 72 سنة."

وعن المعلومات التي ترددت قبل أشهر عن استعداده لزيارة سوريا لحل أزمة اللاجئي، وهل الأمر ما زال مطروحاً، اجاب الرئيس عون: "تولَّدت لدينا قناعة، بأن عودة النازحين إلى بلادهم مرتبطة بقرار دولي كبير، وليست متوقفة على زيارة قد أقوم بها لسوريا. المجتمع الدولي يتعامل بخبث مع هذا الموضوع. يريد إبقاء قنبلة النازحين في البلدان المجاورة لسوريا، حتى لو أدى ذلك إلى انفجار اجتماعي، وأمني، واقتصادي في بلد كلبنان، ولا يريد أن يتقاسم أعباء النزوح مع هذه الدول، برغم الامكانات الضحمة التي يتمتع بها الكثير من دول أوروبا والولايات المتحدة."

وسئل الرئيس عون عما اذا كان المجتمع الدولي اوفى بالتزاماته تجاه لبنان في ما خض هذه المسألة، قال رئيس الجمهورية: "منذ سنوات، كررنا موقفنا أكثر من مرة. إن كلفة ملف النزوح السوري الى لبنان تفوق قدرة بلدنا على التحمل. لقد صم المجتمع الدولي آذانه، ولم يأبه بالانهيار الذي يمكن ان يطال بلدنا، لا بل كان يضغط علينا، ولا يزال، لنتحمل أعباء أكبر من قدرة لبنان على التحمل. وقد وصلنا مؤخرا الى ازمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة في تاريخنا، وأحد أسبابها الرئيسية هو تكبد لبنان، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي، نحو 30 مليار دولار نتيجة وجود أكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري على أراضيه. طبعاً تفاقمت أزمة لبنان نتيجة انتشار وباء كورونا، وبات على الحكومة ان تقر خططاً مالية لمساعدة من فقدوا أعمالهم، نتيجة الوباء من جهة، واليد العاملة السورية في لبنان، من جهة أخرى. فلو أوفى المجتمع الدولي بالتزاماته تجاهنا، لما وصلنا إلى هذا التدهور المريع."

مجموعة الدعم الدولية

وسئل الرئيس عون عن تقييمه لعمل "مجموعة الدعم الدولية للبنان" في ظل الظروف الراهنة، فاجاب: "لقد دعوت مجموعة الدعم الدولية الى اجتماع في القصر الجمهوري في 6 نيسان الماضي، ودعوتهم إلى دعم خطة الاصلاح التي تضعها الحكومة، لأن هذه الخطة تحتاج الى دعم الدول الصديقة والشقيقة ومجموعة الدعم من أجل تطبيقها. دول المجموعة سوف تناقش الخطة التي اقرها مجلس الوزراء لتقييمها واتخاذ القرارات المناسبة، وأتمنى أن تفي هذه الدول بالتزاماتها تجاهنا."

مستقبل الاقتصاد اللبناني

وتطرق الرئيس عون الى مستقبل الاقتصاد اللبناني بعد اعلان لبنان عن وقف تسديد ديونه، والمعوقات التي ترافق اقرار خطة الانقاذ، اوضح "ان الخطة استغرقت وقتاً، وهو أمر طبيعي لأننا نتحدث عن تراكمات عمرها 30 سنة اودت بالاقتصاد اللبناني والمالية العام الى الهاوية"، مضيفا: "لأكن صريحاً، هناك أطراف سياسية لا يهمها انقاذ الوضع، بل تسجيل نقاط سياسية، وبالتالي ستنقض على الخطة فور اعلانها، وهذا امر مسيء، لأن الوحدة والتضامن اليوم مطلوبان أكثر من أي وقت مضى، وعلى الجميع أن يدركوا أننا في سفينة واحدة، والناس بلغوا ذروة الانفجار. واي انفجار اجتماعي ستطاول شظاياه جميع القوى السياسية، وتهدد الاستقرار في لبنان. ولكن في النهاية أريد أن أكون واضحاً وقاطعاً في مسألة جوهرية، وهي أن الحكومة مصممة بشكل حازم على تنفيذ الخطة التي وضعتها، مهما كانت العراقيل والصعوبات. ونأمل جراء ذلك أن يبدأ لبنان مسيرة التعافي."

وسئل رئيس الجمهورية عما اذا كان راهن لبنان على النفط والغاز لإنقاذ اقتصاده ما زال في محله، فاعتبر "ان النفط والغاز هما من ثروات لبنان التي اكتشفت مؤخراً، ولنا الحق في الاستفادة منها، ولكن ليس صحيحاً أننا نراهن على ثروتنا النفطية لإنقاذ الاقتصاد. انقاذ الاقتصاد يجب ان يتم اليوم قبل الغد، اما ثروتنا النفطية فتحتاج الى سنوات لتؤتي ثمارها"، واعتبر "انه بالنسبة الى الانحدار التاريخي لأسواق النفط، فهذا أمر مرحلي مرتبط بانخفاض استهلاك المشتقات النفطية بسبب انتشار وباء كورونا، وستعود الأسواق الى الانتعاش مع الوقت، وبالتالي لا علاقة لثروتنا النفطية المستقبلية، بما يجري حالياً."

مكافحة الفساد

وسئل رئيس الجمهورية ايضا عن السبيل الواقعي لمكافحة الفساد في لبنان فأكد "ان الخطوة الأولى والأساسية تكمن في إطلاق يد القضاء في ملاحقة كافة ملفات الفساد، ومحاسبة المسؤولين مهما علا شأنهم،، كاشفا "ان التدخل في عمل القضاء من قبل أهل السلطة في لبنان على مدى عقود، كان هو المعضلة الاساسية التي ادت الى التفلت من المحاسبة، وبالتالي نهب أموال الشعب." وقال: "نحتاج الى قضاة شجعان يواجهون الأمور، ويلبون رغبات الشعب بالمحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة. وبالتالي هدفنا الاساسي هو العمل على تحرير القضاء من الضغط السياسي، كي يستطيع القيام بمسؤولياته في ملاحقة المرتكبين والفاسدين الكبار الذين ينتمون إلى طبقة النافذين في الحياة السياسية. وقد بدأنا بالفعل بملاحقتهم بعدما نهبوا أموال الشعب والدولة. ويمكنني التأكيد أن النتائج قد بدأت بالظهور."

المؤهل للخلافة

وردا على سؤال حول الحديث عن معارك انتخابية رئاسية انطلقت باكراً، ومن هو المؤهل لخلافتكم، وكيف تقيمون فرص الوزير جبران باسيل ليكون الرئيس القادم للبنان، اجاب الرئيس عون: "ان الديمقراطية اللبنانية تعني أن رئيس الجمهورية ينتخب في مجلس النواب، وبالتالي هذا قرار يتخذه ممثلو الشعب. والمعارك الانتخابية التي ذكرتها، هي مجرد معارك أطلقها بعض السياسيين بمساعدة الاعلام لذر الرماد في العيون. أما بالنسبة إلى الوزير جبران باسيل، فهو رجل سياسي ومسؤول، وله خبرة طويلة في العمل السياسي، وفرصته بالوصول الى سدة الرئاسة متعلقة بخيار النواب، فهم سيختارون من يعتبرونه الأكثر أهلية لهذا المنصب، والأكثر تمثيلاً."

موجة احتجاجات جديدة ؟

وردا على سؤال حول ما اذا كان لبنان سيشهد موجة احتجاجات جديدة وكيف سيتم التعامل معها، اعرب الرئيس عون عن امله في "ان يكون جميع المسؤولين والاحزاب السياسية في لبنان قد استوعبوا جيداً ان اللبنانيين قد انفجروا في وجه الفساد، وفقدان فرص العمل، ونهب مالية الدولة على مدى سنوات طويلة." وقال: "افهم ان الناس يريدون تغييرات سريعة وملموسة، لكن معالجة تداعيات السنوات الثلاثين الماضية لن تحصل بين ليلة وضحاها. لقد دعوتهم في الماضي ليحافظوا على يقظتهم في مراقبة مسار الأمور، وها أنا أدعوهم مجدداً إلى ذلك. ولكن لا يمكننا ان نطلب من حكومة لم يتجاوز عمرها المئة اليوم، ان تجترح المعجزات. وأخشى أن يتم استغلال نقمة الشارع من قبل بعض الأحزاب المستاءة من أداء الحكومة الجدي، لتفجير الاحتجاجات. وفي كل الأحوال، لن نسمح بتفلت الأوضاع الأمنية، مع حفاظنا على حرية التظاهر والتعبير."