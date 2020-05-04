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عشية «اللقاء الوطني» النيابي في بعبدا، دعي مجلس الوزراء الى جلسة تُعقد الحادية عشرة قبل ظهر غد في القصر الجمهوري، للبحث في ردات الفعل التي واكبت اقرار الخطة الاقتصادية في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي.



وقالت مصادر مطلعة لـ «الجمهورية»، ان على جدول اعمال الجلسة قضايا مهمة تتصل بما هو مرتبط عملياً بالخطة الإقتصادية المطروحة على لقاء بعبدا، وتحديداً ما يتصل بالتدابير التي وضعتها وزيرة العدل ماري كلود نجم «التدابير والأجراءات الفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية عنه» في ضوء بعض الملاحظات العالقة، من اجل وضعها بالصيغة النهائية.

كذلك سيناقش المجلس موضوع استعادة إدارة شركتي الخلوي، الذي سيطرحه وزير الإتصالات والاجراءات التي سيتخذها لهذه الغاية في اسرع وقت ممكن.

وفي معلومات «الجمهورية»، أنّ المجلس قد يتناول تعيينات إدارية محدودة، بعد انتهاء مهلة انتداب محافظ بيروت من السلك القضائي الى المحافظة في 19 ايار الجاري وشغور المركز بعد 6 سنوات امضاها في فترة الانتداب منذ 19 ايار 2014، وكذلك بالنسبة الى انتهاء فترة انتداب رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ عويدات من السلك القضائي الى الإدارة والتي امتدت 6 سنوات ايضا.

وفي المعلومات، انّ عدداً من الأسماء مطروحة بدلاً من شبيب، ومن بينهم القاضيان مروان عبود وايلي معلوف. كما انّ مستشارة الرئيس حسان دياب الدكتورة بترا خوري هي من بين الاسماء المطروحة ايضاً لهذا المركز.