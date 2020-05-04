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في معلومات «الجمهورية»، أنّ مجلس الوزراء، قد يتناول تعيينات إدارية محدودة، بعد انتهاء مهلة انتداب محافظ بيروت من السلك القضائي الى المحافظة في 19 ايار الجاري وشغور المركز بعد 6 سنوات امضاها في فترة الانتداب منذ 19 ايار 2014، وكذلك بالنسبة الى انتهاء فترة انتداب رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ عويدات من السلك القضائي الى الإدارة والتي امتدت 6 سنوات ايضا.

وفي المعلومات، انّ عدداً من الأسماء مطروحة بدلاً من شبيب، ومن بينهم القاضيان مروان عبود وايلي معلوف. كما انّ مستشارة الرئيس حسان دياب الدكتورة بترا خوري هي من بين الاسماء المطروحة ايضاً لهذا المركز.

واعتراضاً على النية لتغيير شبيب دون سواه من المحافظين، دعا متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة الى اجتماع يُعقد الخامسة عصر اليوم في مبنى المطرانية، في حضور شخصيات ارثوذكسية من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وممثلي احزاب، للتشاور في هذا الامر.