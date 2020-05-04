عناوين الصحف ليوم الأثنين 4 أيار 2010

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الأخبار: صندوق النقد: الفقراء أكثر فقراً



نداء الوطن: "تأميم الاتصالات"... خياران أمام الحكومة وهذه أسماء المرشحين لإدارة القطاع

برّي "يُبنشِر" لقاء بعبدا!

البناء: منتصف حزيران موعد جواب صندوق النقد المبدئيّ على طلب الحكومة… ومؤشرات إيجابيّة لقاء الأربعاء في بعبدا بحضور بريّ وغياب المستقبل… وتمثيل نسبيّ للقوات والاشتراكيّ إطلالة لنصرالله اليوم… واستقرار كورونا.. والغلاء وسعر الصرف الامتحان الأهم للحكومة





الديار: مُقاطعة الحريري لبعبدا داخلية أمّ إشارة أميركيّة سعوديّة وسط الخطة الإقتصاديّة؟

حوادث خطيرة تنــتــظر لبـــنان وهـي مُسلّحة وتغيير كبير سيحصل

حزب الله يردّ على أميركا لدعمها لإسرائىل لفرض سيطرته مع عون على كامل لبنان

صندوق الـنـقد الـدولـي يتريـّث وفرنسا لم تــعد مُهتمة «بسيدر 1»



اللواء: مَنْ أوقع الخطة في شرك الإشتباك السياسي والمالي؟

غياب المشاركة النيابية السنية عن إجتماع بعبدا.. ولقاء أرثوذكسي اليوم دفاعاً عن شبيب

النهار: "الخطة الانقاذية" محاصرة... ونصرالله يهبّ لنجدتها

الجمهورية: المفاوضات مع الصندوق الأسبوع المقبل



the daily star: Baabda meeting on rescue plan hangs in balance

l'orient le jour: Baabda en quête de couverture élargie au plan de redressement économique