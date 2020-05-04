أسرار الصحف ليوم الأثنين 4 أيار 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال سفير أوروبي في بيروت إن دعوة رئيس الجمهورية للقاء جامع للقيادات في بعبدا جاءت بنصيحة دولية في ظل القلق من تحوّل أي دعم خارجي لخطة الحكومة إلى مساهمة في عزل خصومها المحليين وتوظيف هذا الدعم في المواجهات الداخلية. وقد كانت الرغبة الدولية أن يؤكد الرئيس والحكومة عدم وجود نيات بهذا الاتجاه عبر دعوة بعبدا. وأضاف السفير لذلك لا أعتقد أن مقاطعة اللقاء ستزعج رئيس الجمهورية بل ستجعلها حجة علينا.



كواليس

أكدت تقارير دبوماسية غربية وجود طلب تركي من روسيا وإيران بالإسراع بإيجاد مخرج مناسب لتغطية قرار تركي بالانسحاب من سورية في ضوء الوضع التركي الداخلي الذي يزداد تدهوراً على الصعيد الاقتصادي وفي ظل التفشي الواسع لوباء كورونا وتصاعد المواجهة السياسية الداخلية. وشبهت المصادر الوضع التركي بوضع الاتحاد السوفياتي عشية الانسحاب من أفغانستان.



نداء الوطن: خفايا



يتردد أن اسم الضابط الذي سيتولى منصب قائد الشرطة القضائية حُسم لدى المعنيين وسيصار إلى بتّه في الأيام القليلة المقبلة.

تمنت مرجعية روحية على مسؤولين من طائفتها عدم مقاطعة اجتماع بعبدا الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.

نقل مصدر سياسي أنّ الموقف الفرنسي غير حاسم في تأييده حكومة حسان دياب نظراً لوجود جهات رفيعة في باريس غير مبالية وغير متحمسة لدعم هذه الحكومة.

الجمهورية: أسرار





خمس سنوات قاسية من الفقر!

نُقل عن صاحب أحد المصارف وهو وزير سابق أن على اللبنانيين الإستعداد لخمس سنوات قاسية من الفقر.

تغيير خريطة التوازنات في المصارف اللبنانية؟

تساءلت مصادر إقتصادية اذا ما كان طرف سياسي مُحدّد يقف وراء بند هيكلة القطاع المالي في الخطة الحكومية بهدف إحداث فراغ في القطاع المصرفي تمهيداً لتغيير خريطة التوازنات في المصارف اللبنانية.



اللواء: اسرار



همس

كاد رئيس كتلة نيابية كبيرة أن يُقاطع اجتماع بعبدا غداً، ولكنه تجاوب مع مساعي حليفه بضرورة الحضور والحفاظ على «شعرة معاوية» مع رئيس الجمهورية!



غمز

تبين أن وزير سابق اشترى شركة «كوكاكولا» في لبنان واشترط تسريح عمالها وإقفالها قبل استلامها، على غرار ما فعل في شركة مياه معدنية لبنانية منذ فترة!



لغز

تساءل ديبلوماسي أوروبي عن مصير التحقيقات في صفقات الفيول المغشوش سابقاً، بعدما وضعت القاضية عون يدها على الفضيحة الأخيرة، وختمت مكاتب شركة رحمة بالشمع الأحمر!