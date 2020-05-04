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"تأميم الاتصالات"... خياران أمام الحكومة

4
MAY
2020
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يتصدّر جدول أعمال مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، ملفات عدة،  وأبرزها ملف "تأميم قطاع الاتصالات" ووضع إدارته في قبضة الدولة. إذ ومنذ انتهاء العقد المبرم مع شركتي الخلوي في 31كانون الأول 2019 كثر التحليل والتأويل حول مسألة التجديد للشركتين المشغلتين أو استعادة الدولة للقطاع وتشغيله وتحضير دفتر شروط جديد بشروط جديدة، إلى أن حسمت الحكومة اتجاهها باسترداد إدارة الخلوي ...

 

وعن المجريات التطبيقية للاسترداد، توضح مصادر معنية لـ"نداء الوطن" أنّ مجلس الوزراء سيكون أمام خيارين عند تدارسه الملف على طاولة مجلس الوزراء "فإما تقرر الدولة الاسترداد الفوري للقطاع من الشركتين المشغلتين أو يصار إلى الطلب من الشركتين الحاليتين "ألفا" و"تاتش" الاستمرار في تسيير المرفق لمدة ستة أشهر إلى حين تحضير دفتر شروط جديد وإجراء مناقصة عالمية لتنفيذ عملية الاسترداد"، لافتةً الانتباه إلى أنه "في حال اعتماد مجلس الوزراء الخيار الأول فسيعمد حكماً إلى تعيين مديرين لإدارة القطاع الخلوي ريثما يتم تحضير دفتر شروط وإجراء مناقصة عالمية"

نداء الوطن
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