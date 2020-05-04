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نجح رئيس مجلس النواب نبيه بري، "ونجاحه كان باهراً"، في الوقوف خلف الكواليس حاملاً عصاة المايسترو إلى جانب "المستقبل" و"الاشتراكي" و"المردة" ليقود حلفاً رباعياً في "مواجهة محاولة سلب مطرقة لقاء الأربعاء النيابي من عين التينة وتجييرها "بالمونة" الرئاسية إلى قصر بعبدا".

فرئيس المجلس الذي كان قد "ابتلع موس" الدعوة الموجهة إليه من رئيس الجمهورية ميشال عون للمشاركة بعد غد في لقاء بعبدا النيابي، قرر أن يستجيب شخصياً للدعوة بحيث سيحلّ ضيفاً الأربعاء على قصر بعبدا بصفته رئيساً للمجلس النيابي ورئيساً لكتلة "التنمية والتحرير"، غير أن طيفه كان حاضراً بقوة في عملية "بنشرة" هذا اللقاء، سواءً من خلال قرار مقاطعته من جانب ثاني أكبر كتلة على المستوى النيابي ... أو عبر خفض كل من "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"تيار المردة" مستوى تمثيل كتلتيهما في هذا اللقاء.