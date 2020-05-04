طرح بعض التعيينات المستعجلة على طاولة مجلس الوزراء غداً ؟

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يعقد مجلس الوزراء غداً جلسة في بعبدا على جدول أعمالها ثلاثة بنود اساسية هي: استكمال البحث في بنود ورقة وزير العدل المتعلقة بمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع، وملف قطاع الخلوي بعد قرار وزير الاتصالات استرجاع القطاع الى الدولة إثر انتهاء مدة عقد الشركتين المشغّلتين، وطرح وزيرة السياحة أموراً ضريبية تتعلق بالقطاع، والأرجح طلب إعفاء المؤسسات السياحية من الرسوم والضرائب لتخفيف الأعباء عنها.

ولم يُعرف ما اذا سيتم طرح بعض التعيينات المستعجلة، لا سيما منصبي محافظ بيروت ورئيس مجلس الخدمة المدنية، بعد إحالة رئيسة المجلس فاطمة الصايغ الى التقاعد، وبعد انتهاء انتداب المحافظ زياد شبيب وعودته الى وظيفته الأساسية في مجلس شورى الدولة، لكن مصادر رسمية استبعدت طرح التعيينات اذا لم يحصل توافق مسبق عليها قبل الجلسة.