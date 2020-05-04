مواكب سيارة تقل متظاهرين من بيروت والبقاع ومن جل الديب .. الى طرابلس

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سجل هدوء حذر في الشارع بعدما شهدت مناطق مختلفة تظاهرات وأعمال عنف في الشارع خلال الايام القليلة الماضية، انطلقت امس مواكب سيارة تقل متظاهرين الى طرابلس، قدمت من بيروت والبقاع ومن جل الديب ومناطق عدة، لتأييد حراك طرابلس، حيث التقى الجميع في ساحة النور، وسط تدابير أمنية وعسكرية مشددة أمام سرايا طرابلس وفرع المصرف المركزي وعند تقاطع الطرق المؤدية إلى عاصمة الشمال.

وواكبت التحرك سيارات تبث من خلال مكبرات الصوت الأناشيد الوطنية والشعبية، كما أطلقت الهتافات ضد السلطة الحاكمة، ورفعت الأعلام اللبنانية وبيارق الجيش ووجه المتظاهرون التحية إلى روح الشاب فواز السمان الذي قضى خلال المواجهات والاحتجاجات في طرابلس. وأكدوا أن «انتفاضتهم مستمرة حتى تحقيق المطالب»، داعين الى «محاكمة الطبقة الفاسدة واسترداد الأموال المنهوبة».