إطلالة للسيد نصرالله وسيتطرق الى هذه الثلاث نقاط الأساسية ...

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يطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عصر اليوم في كلمة عبر الشاشة، ويتطرق خلالها بحسب معلومات «البناء» الى ثلاث نقاط اساسية: الاولى التهديدات والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، وينطلق من خلال ذلك لمقاربة الوضع الإقليمي. الثاني موضوع القرار الألماني الأخير بإدراج حزب الله على لائحة الإرهاب وسيشرح السيد نصرالله خلفياته وأبعاده والدور الأميركي بالضغط لإعلان هذا القرار، الثالث الخطة الاقتصادية الحكومية والوضع المعيشي وضرورة التكافل والتضامن الاجتماعي لتجاوز الأزمات وأخطار وباء الكورونا وسيؤكد السيد نصرالله على أن الإنقاذ مسؤولية وطنية وليس مسؤولية الحكومة وحدها. كما سيوضح موقف الحزب من طلب الحكومة مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي.