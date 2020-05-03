رابطة التعليم الثانوي تعلن الإضراب عن التعليم عن بعد!

A + A -

أعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي "الإضراب عن التعليم عن بعد الذي أرهق الأساتذة في ظل مشاركة معدومة من الطلاب نتيجة الضغط النفسي الذي أصابهم في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية، مما أثر على مشاركتهم في عملية التعليم عن بعد".

واعتبرت الهيئة الإدارية أن "هذه الفترة هي فاصلة إلى حين العودة إلى مقاعد الدراسة بداية شهر حزيران، وهي فترة مراجعة للطلاب وتهيئة نفسية وأكاديمية لكل الجسم التعليمي".

واكّدت الرابطة على "أهمية الحفاظ على الشهادة الرسمية لأنها الهوية الوطنية التي يجب الحفاظ عليها"، رافضة "الحلول التي ترمي إلى إلغاء مواد من المنهاج، لما في ذلك من نتائج سلبية ستظهر لاحقاً"، داعية إلى "إلغاء محاور من المواد واعتماد اسئلة اختيارية كحل قابل للتطبيق، يساعد الطلاب في اجتياز الامتحانات بمرونة".