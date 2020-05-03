٣ خروقات جديدة للعدو الاسرائيلي في الأجواء اللبنانية... وهذه تفاصيلها!

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قيادة الجيش- مديرية التوجيه، عن خروقات جوية للعدو الإسرائيلي أمس واليوم، في بيانين جاء في الأول منهما: "بتاريخه الساعة 11.40، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة شكا، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 11.45 من فوق بلدة علما الشعب.

وعند الساعة 12.00، خرقت طائرتان عدوتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب وصولا إلى غرب مدينة بيروت فوق البحر، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 12.15 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة".



وجاء في البيان الثاني: "بتاريخ 2/5 /2020 الساعة 14.05، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 20.15 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة".