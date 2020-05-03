"فالج لا تعالج"

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مقدمة نشرة أخبار الـ OTV - الاحد 3 ايار 2020



لعله التوصيف الاكثر واقعية للممارسة السياسية في لبنان، بناء على مراجعة بسيطة لمواقف معظم القوى السياسية، مع مقارنة سريعة بما كانت عليه قبلَ وقتٍ غيرْ بعيد.

والطريف من خلال مراجعة بسيطة للارشيف، او استعانة سريعة بغوغل، ان الامر لا يقتصر على عدد محدود من التيارات والاحزاب والكتل والشخصيات، بل يكاد يكون القاسمُ المشترك الثابت شبهَ الوحيد بين غالبية من يتعاطون الشأن العام.

وبما ان الشيء بالشيء يُذكر، فلننطلق من موقف كتلة المستقبل اليوم بالاعتذار عن المشاركة في اجتماع بعبدا الاربعاء، ولْنقارن ما تم ايرادُه من اسباب، بما كان عليه الموقف من اجتماع شبيه في المكان عينه وبالموضوع عينه قبل ثمانيةِ اشهرٍ بالتحديد.

فاليوم، اعتبرت كتلة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن المكان الطبيعي لإطلاع الكتل النيابية على البرنامج الاقتصادي والمالي للحكومة هو المجلس النيابي لا القصر الجمهوري، علما ان الرئيس الحريري شارك شخصيا في اكثر من اجتماع اقتصادي ومالي، ولرؤساء الكتل، في بعبدا بالذات، وقد حظي المكانُ والموضوع يومَها بكلِ اشادةٍ ممكنة من كتلة المستقبل، حيث نوهت مثلا في بيان تلاه النائب عاصم عراجي اثر اجتماع في الثالث من ايلول 2019 برئاسة النائبة بهية الحريري، بالنتائج التي انتهى اليها اجتماع بعبدا في تلك المرحلة، ونوهت ايضا بحس المسؤولية الوطنية التي طبعت المداخلات... وبلغ التنويه حد التهليل للتوجُهات التي وردت في كلمة وورقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسائر المشاركين، مع دعوة الى ترجمة نتائج الاجتماع على طاولة مجلس الوزراء.

واشارت الكتلةُ يومَها في خلاصة مضحكة مبكية الى ان الوقت يداهمنا جميعاً ولا يُعفي أحداً من المسؤولية، معتبرة ان الواقع صعبٌ ولكن الحلولَ موجودة، ومشددةً على ان المطلوب ان نكون يداً واحدة وان نعمل كخليةِ عملٍ واحدة، وان نتوقف عن الحسابات السياسية الضيقة والتلاعب على عواطف اللبنانيين، ودائما بحسب بيان المستقبل في الثالث من ايلول الماضي.

وبالعودة الى 3 ايار 2020، اذ بالكتلة عينِها تَلفت اليوم إلى ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدودَ الدستور لتكرس مفهومَ النظام الرئاسي على حساب النظام الديموقراطي البرلماني.

اما الممارسات والفتاوى السياسية والقانونية التي تتجاوز الدستور وتكرس مفهوم النظام الرئاسي تلك، فيبدو انها لم تكن مرئية او ظاهرة للعيان في اجتماع بعبدا الصيف الفائت بمشاركة الرئيس الحريري... والذي حذرت كتلةُ المستقبل بعدَه مما وصفته بالسياسات والتجاذبات والشعبويات، معتبرة ان رمي التبِعات والمسؤوليات في هذا الاتجاه او ذاك، بات من الاساليب الممجوجة التي لا وظيفة لها سوى المراوحة في حوارات الطرشان.

حقا انها حوارات طرشان. حوارات طرشان اليوم بين كتلة المستقبل 3 ايلول 2019 وكتلة المستقبل 3 ايار 2020... وامس وغدا بين معظم التيارات والاحزاب والكتل والشخصيات.

انه حقا "فالج لا تعالج".

وبعد رد المستقبل على المستقبل، ردٌ من مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، ذكر بأنها ليست المرة الاولى التي يدعو فيها رئيس الجمهورية رؤساء الكتل النيابية الى لقاء وطني في القصر الجمهوري للبحث في قضايا مهمة في الحياة الوطنية اللبنانية، انطلاقاً من حرصه على التشاور في كل ما يتعلق بمستقبل البلاد، فكيف الحال ووطنُنا يمرّ اليوم في مرحلة دقيقة ومصيرية تتطلب تضامن القوى من اجل المساهمة في انقاذه؟ والمفارقة، اضاف بيان بعبدا، ان كتلة المستقبل التي تتحدث عن تجاوز لحدود الدستور شاركت في اللقاءات الوطنية المماثلة التي كانت عُقدت في قصر بعبدا. فهل كانت هذه اللقاءات غيرَ دستوريةٍ ايضا؟

واضاف مكتب الاعلام في بعبدا ان اهداف اللقاء المقبل واضحة ومحددة في الدعوة التي وُجهت الى رؤساء الكتل، وهي اطلاعُهم على تفاصيل الخطة الاصلاحية والاستماع الى ملاحظاتهم حيالَها، وليس الهدفُ من الاجتماع التصويت على الخطة او مصادرة دور مجلس النواب.

وشدد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على ان الحديث عن نظام رئاسي على حساب النظام الديمقراطي البرلماني، كما جاء في بيان كتلة المستقبل، فيه الكثير من التضليل لان رئيس الجمهورية الذي جعله الدستور رمزاً لوحدة الوطن، يمارس صلاحياته في ظل النظام الديمقراطي البرلماني الذي اقسم اليمين على المحافظة عليه... ومن المستغرب حقاً ان تدعو قيادات سياسية رئيسَ الجمهورية الى تحمّل مسؤولياته، وعندما يفعل، تنهال عليه الحملات، فأي مَنطق اعوج يُساق في هذا القبيل؟ سأل بين مكتب الاعلام في القصر الجمهوري.