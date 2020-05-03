نتائج فحوصات رحلات أمس... هكذا توزعت اصابات كورونا!

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أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، أنه تم التأكد من تسجيل حالتين إيجابيتن مصابتين بCOVID-19 من بين الركاب ال165 الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت من أبيدجان أمس السبت، وأنهما سينقلا إلى المستشفى "مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي عوارض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري".



وأكدت أن الرحلات التي وصلت أمس من القاهرة وجدة وباريس وكازخستان ولومي، لم تسجل على متنها أي إصابات، حيث أتت نتائج فحوصات الركاب جميعا سلبية.