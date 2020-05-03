بربر : كلّ موقف لايصدر عنّي شخصيّا لا يمثّلني

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صرح رئيس بلديّة رحبة فادي بربر رداً على الشائعات والأخبار الملفّقة قائلاً :

أهلنا في رحبة والجومة الكرام.

عندما تقدّمت باستقالتي من رئاسة الاتّحاد، مع تأكيدي على وضع كامل إمكانيّاتي بتصرّف من يتولّى هذه المسؤوليّة من بعدي لخدمة منطقتنا وأهلها، لم أكن أتوقّع حجم الشائعات والأخبار الملفّقة الّتي تنشر على مواقع التواصل ويتمّ تناقلها في المجالس الخاصّة، لذلك يهمّني التأكيد على ما يلي:

•إنّ ثباتي على مواقفي السياسيّة ورؤيتي الإنمائيّة لا نقاش فيهما.

•إنّ قرار ترشيح المهندس جميل حنّا هو قرار بلديّة رحبة ونحن نفتخر بأنّنا نقدّم للخدمة العامّة طاقة كفوءة.

•إنّني أحترم ترشيحات كلّ البلديّات وأدعوها لتقديم أفضل ما عندها ليتمّ انتخاب الأفضل.

•إنّ رؤساء وممثلي البلديّات في الاتحاد هم وحدهم أصحاب القرار في الاختيار.

•أرجو مقاربة الاستحقاق انطلاقا من هويّته الإنمائيّة دون إخضاعه للتجاذبات السياسيّة.

•كلّ موقف لايصدر عنّي شخصيّا لا يمثّلني، ولست مسؤولا عنه.

أتمنّى دائماالأفضل لمنطقتنا ولكم فائق محبّتي واحترامي.

فادي بربر

رئيس بلديّة رحبة

5/3/2020