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متظاهرون من مناطق مختلفة تجمعوا في ساحة النور بطرابلس

3
MAY
2020
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وصلت إلى طرابلس ظهر اليوم، مواكب سيارة تقل متظاهرين من الحراك الشعبي، قدمت من العاصمة بيروت ومن بلدة عرسال في البقاع ومن جل الديب ومناطق عدة، لتأييد حراك طرابلس، حيث التقى الجميع في ساحة النور، وسط تدابير أمنية وعسكرية مشددة أمام سرايا طرابلس وفرع المصرف المركزي وعند تقاطع الطرق المؤدية إلى عاصمة الشمال.

وواكب التحرك سيارات تبث من خلال مكبرات الصوت الأناشيد الوطنية والشعبية، كما أطلقت الهتافات ضد السلطة الحاكمة، ورفعت الأعلام اللبنانية وبيارق الجيش وحمل المتظاهرون لافتات ترفض "قمع المتظاهرين وإعتقالهم". ووجه المتظاهرون التحية إلى روح الشاب فواز السمان الذي قضى خلال المواجهات والإحتجاجات في طرابلس.

وأكدوا أن "انتفاضتهم مستمرة حتى تحقيق المطالب"، داعين الى "محاكمة الطبقة الفاسدة واسترداد الأموال المنهوبة".

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