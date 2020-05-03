ترزيان: الصحافة اللبنانية كانت ولا تزال المنبر لصوت الحقيقة

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كتب النائب هاكوب ترزيان، عبر "تويتر" سلسلة تغريدات: "القلم الحر الذي يحارب أمضى من السيف، والصوت الذي يتحدث جهارة بالحقيقة هو صراخ حق الإنسانية بوجه كل ظلم، والشاشة التي تنقل بتجرد كل الأحداث هي درع الحقيقة الذي لا يخرق، فالصحافة اللبنانية كانت ولا تزال المنبر لصوت الحقيقة وهي تمثل رقي لبنان في نقل الخبر والحدث بكل شفافية لجميع انحاء العالم، وبالتالي الصحافة اللبنانية هي السلطة الرابعة وهي رسول الكلمة والخبر والحدث ولها نوجه كل التقدير، وكل الإحترام للصحافيين الذين يناضلون ويواجهون في كل المراحل والأماكن لنقل الصوت والصورة والكلمة، هم صدى صوت الناس، وبيوم الصحافة العالمي نفاخر بصحافتنا وصحفيينا البواسل، قد رفعتم صوت وصورة وكلمة لبنان عاليا".