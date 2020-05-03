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حريق في معمل الجية الحراري طاول المجموعة الخامسة حصرا

3
MAY
2020
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تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انه، عند حوالي الساعة 2,30 من بعد ظهر امس السبت الواقع فيه 2/5/2020، شب حريق في معمل الجية الحراري طاول المجموعة الخامسة حصرا، حيث استطاع فنيو المعمل تطويقه بسرعة من خلال نظام الحريق في المعمل وبالتعاون مع عناصر الدفاع المدني.
وقد خلف الحريق أضرارا متوسطة على المجموعة أصابت بشكل خاص الكابلات الكهربائية.
وفي انتظار الكشف على المجموعة لتحديد أسباب الحريق، تشير المعلومات الاولية إلى احتمال حصول احتكاك كهربائي.
ويشار في هذا السياق الى أن معمل الجية ينتج الطاقة منذ ما يقارب ال 50 عاما وكان من المفترض أن يتم إيقافه منذ العام 2016 واستبداله بمعمل جديد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 19 تاريخ 18/4/2016 وتوصية اللجنة المعنية في مجلس النواب. وبالتالي، فهو يستمر في العمل حاليا بالحد الأدنى من الاستثمار وبجهود كبيرة من فنييه.

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