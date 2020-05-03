كتلة المستقبل تعلن اعتذارها عن عدم المشاركة في اجتماع بعبدا الاربعاء

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أعلنت كتلة "المستقبل" النيابية "اعتذارها عن عدم المشاركة في الاجتماع الذي سيعقد يوم الأربعاء في القصر الجمهوري بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون والمخصص لعرض برنامج الحكومي الاقتصادي.

وإذ تؤكد الكتلة أنّ "المكان الطبيعي لاطلاع الكتل النيابية على البرنامج هو المجلس النيابي، تلفت الانتباه إلى ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود الدستور لتكرس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديموقراطي البرلماني".

كما أكدت كتلة "المستقبل" أنّها في صدد إعداد ملاحظاتها السياسية والتقنية والاقتصادية على البرنامج لعرضها فور جهوزها على اللبنانيين وذلك ضمن الأطر التي تساهم في مواجهة الاعباء المعيشية والظروف الاجتماعية والنقدية القاسية وتلجم المسار الانحداري للدولة.