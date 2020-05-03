قوى الامن: توقيف أحد أفراد عصابة سرقة في الضاحية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: "حصلت خلال شهر نيسان المنصرم عدة عمليات سرقة وسطو مسلح طاولت مستودعا للادوات الكهربائية في محلة زوق مصبح (1/4/2020)، ومحلين لبيع السمانة (ميني ماركت) في محلتي جونية (5/4/2020) و"أدونيس" (17/4/2020)، وتخلل العمليتان الأولى والثانية إطلاق نار من قبل أفراد العصابة، قبل فرارهم إلى جهة مجهولة، إضافة إلى حصول سرقات في زوق مكايل ودوحة عرمون.

ونتيجة للجهود الاستعلامية والميدانية المكثفة، التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تبين أن العصابة التي نفذت السرقات المذكورة، استخدمت لهذه الغاية أربع سيارت: "هوندا أكورد"، و"هوندا سيفيك" و سيارتي "هوندا crv" إحداها لون كحلي والثانية لون أسود.

بنتيجة المتابعة، ضبطت دوريات الشعبة سيارتي ال "هوندا أكورد" وال "هوندا سيفيك" المسروقتين والمستخدمتين من قبل العصابة، التي تم تحديد هويات أفرادها، ومن بينهم:

- ع. م. (مواليد العام 1994، سوري الجنسية)، فجر تاريخ 20/4/2020، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الضاحية، على متن السيارة المسروقة نوع "هوندا crv" ذات اللون الأسود. بتفتيشه والسيارة، تم ضبط أدوات تستخدم في عمليات السرقة (عدة)، كما ضبطت السيارة الثانية نوع "هوندا crv" ذات اللون الكحلي. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وبأنه ينتمي الى عصابة سرقة، وقد شارك في عدة عمليات سرقة في جونية. أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.

وستسلم السيارات المسروقة الى مالكيها، بعد إجراء المقتضى بشأنها. العمل جار لتوقيف بقية أفراد العصابة".