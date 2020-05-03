الشرطة العسكرية الروسية تمنع رتلاً أميركياً من دخول القامشلي

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منعت الشرطة العسكرية الروسية للمرة الأولى، أمس، دورية تابعة للاحتلال الأميركي من الدخول إلى مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة.



وأفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية، بأن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية قطعت طريق “القامشلي– القحطانية– الرميلان” عند قرية التنورية، ومنعت دورية تابعة للقوات الأميركية من الدخول إلى مدينة القامشلي عبر مدخلها الشرقي لعدة ساعات.



وبحسب الوكالة، فقد اعترضت أكثر من 8 مدرعات روسية وأثناء عودتها من دورية معتادة في بلدة القحطانية الواقعة تحت سيطرة ميليشيا “قسد”، رتل الدورية الأميركية ومنعته من الدخول إلى القامشلي لعدة ساعات، وذلك رداً منها على اعتراض مدرعات أميركية للمدرعات الروسية في بلدة القحطانية”.



وتصدى عناصر الجيش العربي السوري وأهالي عدد من القرى في ريف الحسكة لأرتال عسكرية أميركية خلال الأشهر الماضية، ومنعوا هذه الأرتال من دخول قراهم وبلداتهم، وأجبروها على الانسحاب والتراجع إلى المكان التي جاءت منه.