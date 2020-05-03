living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دماء المجاهدين في حزب الله منعت وصول داعش الى أوروبا

3
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، ان دماء وتضحيات مجاهدي حزب الله اللبناني هي التي منعت وصول ارهابيي "داعش" الى العواصم الاوروبية.

واعتبر المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية: أن إجراء الحكومة الألمانية ضد الشعب اللبناني (اعتبار حزب الله منظمة إرهابية) من المؤكد أنه يعارض القوانين الدولية ومخالف لأصل حق تقرير المصير والذي هو أصل قانوني في شرعة حقوق الانسان.

 

وأضاف كدخدائي في تصريح لموقع "العهد" الاخباري: أن الشعب اللبناني والمقاومة الشعبية كحزب الله دافعوا عن حقوقهم بوجه الاجرام الصهيوني ورداً على إرهابه المنظم فهم بالتالي يدافعون عن أراضيهم، ولهذا وجود قوات المقاومة هو أمرٌ مشروع على اساس الاصول والقواعد في القانون الدولي.

 

وتابع قائلا: "الحكومة الألمانية التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان، عليها بدلاً من مناصرة الكيان الصهيوني الوقوف الى جانب قوى المقاومة التي تدافع عن شعبها وأرضها".

 

وقال كدخدائي: "الاجراء الأخير للحكومة الالمانية أثبت ان شعار دفاع هذه الحكومة عن حقوق الانسان هو غير حقيقي بل يستخدم كذريعة من أجل القضاء على حقوق الشعب في مختلف مناطق العالم".


وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور : "إن ترحيب ودعم النظام الارهابي الصهيوني لاجراء الحكومة الالمانية يؤكد غير شرعية هذا القرار وهو يأتي في إطار دعم وتحقيق مصالح الكيان الصهيوني غير الشرعي وهو يعارض اصول الدفاع عن حقوق الانسان ومكافحة الارهاب".

 

وختم كدخدائي حديثه مذكراً بدور المقاومة في مكافحة الارهاب قائلاً: "دور المقاومة الاسلامية وحزب الله في مواجهة الارهاب والقضاء على "داعش" والدماء التي قدمتها في هذا المجال منع وصول هذه الآفة الارهابية المدعومة من الصهاينة الى العواصم الاوروبية وقد حققوا الأمن والاستقرار للعالم".

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout