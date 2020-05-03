إطلالة للسيد نصر الله وهذا ما سيتطرق إليه

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بطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عصر الاثنين، في كلمة متلفزة، ويتطرق فيها وفق الاوساط الى جملة من المواقف الداخلية من زاوية المقاربة الخفيفة. وهو سيركز في كلمته على المواقف الالمانية الاخيرة وحظر نشاطات «حزب الله» على الاراضي الالمانية وتداعيات هذا المواقف على العلاقة بين «حزب الله» وبعض الدول الاوروبية التي كانت تفصل بين جناحه السياسي والعسكري. وسيؤكد السيد نصرالله انها حملة متكاملة صهيونية - اميركية لمحاصرة المقاومة والتضييق عليها اينما كان سياسياً واعلامياً وديبلوماسياً واورويباً وعربياً.