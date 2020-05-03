شلالا: لقاء بعبدا لشرح الخطة الإصلاحية والاستماع لآراء المدعوين

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داود رمال-

أوضح المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا ان الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى رؤساء الكتل النيابية للاجتماع في قصر بعبدا يوم الاربعاء المقبل، هدفها اطلاع المدعوين على البرنامج الاصلاحي الذي أقره مجلس الوزراء والمتضمن سلسلة اجراءات لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

ولفت شلالا في حديث لـ«الأنباء» الى ان الدعوات وجهت الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء د.حسان دياب ورؤساء الكتل النيابية السادة: نجيب ميقاتي، سعد الحريري، جبران باسيل، وليد جنبلاط، سليمان فرنجية، سمير جعجع، محمد رعد، سامي الجميل، هاغوب بقرادونيان، اسعد حردان، طلال ارسلان وفيصل كرامي عن اللقاء التشاوري.

وأوضح شلالا انها «ليست المرة الاولى التي يدعو فيها الرئيس عون رؤساء الكتل النيابية الى قصر بعبدا للبحث والتشاور في محطات مفصلية في الحياة السياسية اللبنانية اذ سبق لرئيس الجمهورية ان دعا الى لقاءات مماثلة للتشاور في الشؤون الوطنية انطلاقا من حرصه على التواصل الدائم مع القيادات السياسية في كل ما يتصل بمستقبل البلاد، لاسيما وان الخطة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة امس تعتبر من المسائل المهمة والأساسية في حياة لبنان خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها والتي تتطلب تضافر الجهود الوطنية للخروج منها بعيدا عن الخلافات السياسية او التباين في وجهات النظر وفق ما أشار إليه رئيس الجمهورية في اكثر من مناسبة».

وردا على سؤال، قال: «ان المجتمعين يوم الاربعاء المقبل سيستمعون الى شرح مفصل للخطة الإصلاحية التي أقرت، يقدمه عدد من الخبراء المعنيين، على ان يلي ذلك الاستماع الى وجهات نظر الحاضرين حيال مضمون الخطة». واعتبر شلالا ردا على سؤال ان دعوة رؤساء الكتل النيابية تندرج في اطار التعاون بين السلطات الدستورية وفق ما ورد في مقدمة الدستور.