عودة الأمطار والبرق والرعد الأسبوع القادم

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني، في نشرتها المسائية أن يكون الطقس يوم الثلاثاء المقبل "غائم جزئيا يتحول تدريجيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة، وتساقط أمطار متفرقة بدءا من الظهر والتي تشتد غزارتها ليلا وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة".

وبالنسبة للطقس المتوقع غدا الأحد وبعد غد الإثنين، جاء في النشرة:

- الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، واستقرار درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، ورياح ناشطة أحيانا، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات، واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة شمال البلاد ليلا.

- الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل، وانخفاضها بشكل محدود على الجبال والداخل، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات، ورياح ناشطة أحيانا.