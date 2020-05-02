المرحلة الثانية من دعم قطاع الانتشار في التيار للبنان انطلقت: ١٠ آلاف حصة غذائية

A + A -

أندري جبيلي -

منذ إستلام النائب جبران باسيل رئاسة التيّار الوطنيّ الحرّ عام ٢٠١٥، تحول التيّار الى خلية تنظيمية لإستعادة حقوق المنتشرين اللبنانيين الذين هاجروا الى بلاد الاغتراب بحثاً عن مستقبلٍ أفضل لهم وبلد آمنٍ لأولادهم. أسفرت جهود النائب باسيل عن تفعيل دور المنتشرين عبر منحهم حق الاقتراع من بلاد الاغتراب، محققاً بذلك نقطة ايجابية وهي توطيد العلاقة بين الدولة اللبنانية ومنتشريها.

وبعدما كان المغترب اللبناني يعوّل على مجيئه إلى موطنه الام على موسم لكل زعيم طامح بالكرسي النيابي يؤمن له بطاقة سفر الى لبنان، شرط أن يقترع له من دون أي مشروع إنتخابي بنّاء، قلب النائب باسيل الأمر عبر منح كل اللبنانيين المنتشرين السلطة الكاملة لاختيار مرشحيهم من دون المس بكرامتهم.

لم تتوقف جهوده هذه عند الامور الانتخابية فحسب، بل إستكمل نشاطه لاستعادة الجنسية اللبنانية لكل من فقدها في الانتشار وفق الشروط القانونية المنصوص عليها في الدستور اللبناني محققاً بذلك عودة أبناء الوطن الى موطنهم الام لبنان. ما زرعه باسيل في الانتشار يحصده الشعب اللبناني بأكمله ولم يقتصر فقط على فئة معينة من اللبنانيين بل كل اللبنانيين.



واليوم، وبعد توصية مسؤول قطاع الانتشار في التيّار الوطني الحر الدكتور مارك زبال، تحول قطاع الانتشار الى فريق استغاثة لمكافحة الكورونا في لبنان. فبعدما انهى المرحلة الاولى من خطته الانقاذية التي وفرت المواد الطبية والمساعدات المالية للمستشفيات والمستوصفات المتخصصة في علاج الكورونا، يتجه الانتشار اللبناني اليوم الى المرحلة الثانية التي ستؤمن أكثر من ١٠ الاف حصة غذائية لكل اللبنانيين من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب.

كما أثنى المغتربون اللبنانيون غير المؤيدين للتيار على جهود أبناء التيار في الانتشار في هذه المحنة. فلا يخفى على ايّ أحد، الوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم كله؛ وكيف لنا أن ننسى اللبنانيين العالقين في الخارج.

الخلية ذاتها والوطنية ذاتها، تكرس عملها وتمد يد العون لأبناء الوطن في بلاد الانتشار العالقين في الخارج، عبر مساعدتهم للوصول الى القنصليات اللبنانية والسفارات الموجودة في مناطقهم للتأكد من وجود أسمائهم على اللوائح المخصصة للعودة الى لبنان.

#لبنانبقلبالانتشار

#الانتشاريساعدلبنان

أندرية جبيلي

لجنة الاعلام والتواصل - قطاع الانتشار

الولايات المتحدة