وزارة الصحة: هذه هي نتيجة فحص الكورونا لرحلتي كوناكري والرياض

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أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، أنه "تم التأكد من تسجيل حالتين إيجابيتن مصابتين بـCOVID-19 من بين الركاب الـ158 الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت فجر أمس من كوناكري. وستتم إعادة الفحص لحالتين أخريين كانتا على متن الرحلة نفسها للتأكد من إصابتهما أو عدمها".

وأشارت إلى أنه سيتم نقل المصابين إلى المستشفى "مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة، وسيحال من تظهر عليه أي عوارض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري".

وأكدت عدم تسجيل أي إصابات على متن الرحلة التي وصلت فجر أمس من الرياض، حيث أتت نتائج كل الفحوصات للركاب الـ90 سلبية.