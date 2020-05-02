المشهدية الابلغ من اي كلام...

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مقدمة نشرة اخبار ال OTV:

في كل شؤون الحياة، السياسية والدينية وغيرها، التكامل مطلوب بين الناحيتين النظرية والعملية، الا في ملف الاصلاح في لبنان، حيث يكتفي البعض بالتنظير، ويضعون التطبيق جانبا، اما بسبب العجز، او لأنهم اصلا لا يبتغون التطبيق، بل المزايدة وبيع السمك في البحر.

لعل هذه الفكرة بالتحديد هي ما اراد التيار الوطني الحر اليوم ان يدحضها، اقله بالنسبة الى مساره السياسي على خط مكافحة الفساد.

ففي مشهدية معبّرة نفّذها أمام المتحف الوطني في بيروت، واضعاً على كراسي بلاستيكية أرقاماً عن أموال تم تحويلها الى الخارج، مرفقة بتلميح عن الشخصية صاحبة التحويل، وتاركاً كشف الحقائق واتخاذ التدابير للقضاء والجهات الرسمية، وجه التيار رسالة الى من يعنيهم الامر بأن القصة جدية، ولا ينبغي ان تقتصر على بيع الكلام.

وشرح التيار انه كان الوحيد الذي بادر لتوجيه كتاب الى حاكم مصرف لبنان لمعرفة المعلومات عن الأموال التي حوّلت الى الخارج بعد 17 تشرين الأول، ولما لم يلق الرد المناسب، نفذ وقفة شعبية احتجاجية وطالب بلجنة تحقيق برلمانية ثم ‏قدّم إخبارا للنيابة العامة التمييزية ليتحرك القضاء ويحقق.

وتزامنا، حضّر التيار اقتراح قانون لاستعادة الأموال...

الرسالة كانت واضحة اليوم، والمشهدية كانت ابلغ من اي كلام...

عسى ان يصل الصوت، وان يقف المجتمع وقفة رجل واحد، يضع الاصبع على الجرح، ويصوب في الاتجاه الصحيح، ويترك للقضاء ان يقوم بعمله، بناء على احكام القانون لا الاحكام المسبقة وحملات الاغتيال السياسي، وحفلاته التي باتت مكشوفة ومغشوشة، تماما كملف النفط المغشوش الذي تغوص الotv بتفاصيله في "رح نبقى سوا" مباشرة بعد الاخبار.