وحدة إدارة كوارث قضاء صور: الاشتباه بحالتين واثنتان قيد المتابعة

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أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال أنه تم "تسجيل حالتي كورونا مشتبه بهما حتى ساعة إعداد التقرير، كما لم تصدر بعد نتائج فحوصات أجريت أمس لحالتين قيد المتابعة.

وأشارت الى أن "عدد المصابين في القضاء ما زال 9، تماثل أربعة منهم الى الشفاء بشكل تام".

وأعلنت انها "بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الاحمر اللبناني قامت اليوم بزيارة الى العديد من أهلنا المحجورين في علما الشعب، شيحين، مجدل زون، القليلة، الحنية، ديرقانون رأس العين، الرمادية وجبال البطم، بمواكبة عناصر من أمن الدولة- مكتب صور حيث اطلعت على أوضاعهم الصحية والإجتماعية وتزويدهم بالإرشادات وضرورة الإلتزام بالحجر المنزلي لأن أي مخالفة لتعليمات الحجر سوف تعرض المخالف الى المسألة القانونية الجزائية".

وأكدت أنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".

وختمت ناصحة "جميع القاطنين في قضاء صور بالاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل"، مذكرة ب"حظر التجوال يوميا من الساعة التاسعة مساء ولغاية الساعة الخامسة صباحا، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين من قبل القوى الأمنية".