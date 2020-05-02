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كنعان لل mtv: المطلوب حلّ للنفايات مش فرض أمر واقع عالمتن كل ٤ سنين!

2
MAY
2020
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 أكد النائب ابراهيم كنعان ان "المطلوب حلّ وعدم وضع الناس والبلديات كل اربع سنوات أمام الامر الواقع في المتن الشمالي بين القبول بتوسيع المطامر غير المقبولة اصلاً في منطقة سكنية تضم 300 الف نسمة، وبين رمي النفايات في الشارع".

واعتبر كنعان في حديث للـmtv ان "الحل لا يمكن ان يؤمن من قبل بلدية او مجموعة نواب او المجتمع الأهلي، بل السلطة المركزية التي وعدت بقرارات مجلس الوزراء في 3 حكومات متعاقبة منذ العام 2014 ولم تنفّذ وعودها وقراراتها".

واشار كنعان الى انه "صحيح أن الحكومة الحالية ورثت وضعاً معيناً ولكن لا ثقة بالمطلق بادارة الدولة لملف النفايات في كل لبنان، لاسيما في المتن الشمالي" وقال " يقفل مطمر الناعمة و "ما حدن بقّرب عليه"، واذا قرر الكوستابرافا الاقفال، فيقفل "وما حدن بقرّب عليه"، بينما يعتقد البعض أن "الكل فين يقربوا على المتن الشمالي".

وأكد كنعان ان "هذا الوضع لا يمكن ان يستمر على ما هو عليه، ولن نقبل باستمراره" وقال "طلبنا من رئيس الحكومة ووزير البيئة بحل مستدام، وان ننتقل الى مرحلة أخرى في ساحل المتن الشمالي الذي يضم افضل الشطآن، فننتقل الى المعامل وتنفيذ المشاريع التي عرضت في السنوات الأخيرة".

وختم بالقول "نرضى بالحل اللامركزي، على ان لا يكون على حساب صحة اهل المتن والمنطقة".

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