جنبلاط: "بعض العقول المتحجرة" في الحزب الاشتراكي

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غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر: "آن الأوان لبعض العقول المتحجرة في الحزب الاشتراكي ان يخرجوا من منطق الشخصنة والانانية .ان الحزب يجب ان يكون حالة تقبل الغير وتساعد الغير في أي عمل يصب للصالح العام .ان المجتمع المدني هو الذي انتصر في الاعتراض على سد بسري وأقنعني بالضرر الفادح .لم اطلب يافطات ترحيب باسمي في بسري."

وأضاف في تغريدة أخرى: "لذا استنكر التعرض الذي حدث للمحامية اماني البعيني اليوم .وفي مجال آخر يبدو ان البعض يستغل الحزب واسمي في تجارة اناشيد باهتة ومرفوضة.نشيد الحزب معروف ولا نشيد آخر الا نشيد الأرض المسلوبة ارض فلسطين نشيد موطني ومع فلسطين تزداد يبدو اوطان اخرى تسلب وتنهار ومنها لبنان".