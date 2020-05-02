مستشفى الحريري: اصابة جديدة بكورونا وارتفاع عدد المتعافين إلى 136

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، تسجيل نتيجة إيجابية واحدة، و154 نتيجة سلبية، وأنه استقبل 11 حالة مشتبها باصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى، مشيرا في المقابل إلى ارتفاع حالات الشفاء إلى 136 بعد تعافي حالتين، ومؤكدا خلو العناية المركزة من الحالات الحرجة.

جاء ذلك في التقرير اليومي للمستشفى عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا "Covid-19"، والذي تضمن الآتي:

"- أجرى المستشفى 155 فحصا مخبريا، سجلت نتيجة واحدة ايجابية وباقي الفحوصات سلبية.

- يبلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 6 إصابات.

- تم استقبال 11 حالة مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

- تماثلت حالتان للشفاء من فيروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين، وتخلصهما من كل عواض المرض.

- بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه، 136 حالة شفاء.

- إن جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة.

لمعرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة"