مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي هذا الخبر

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نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما نشر اليوم على صفحة احد المواقع الالكترونية من ان القصر الجمهوري اختار شركة لتجهيز المقر الرئاسي في بيت الدين، واضافة غرف فيه وتوسيع اجزاء منه.

واوضح مكتب الاعلام ان هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، لأن رئاسة الجمهورية لم تُدخٍل على القصر التاريخي اي تعديلات باستثناء عمليات الترميم الدورية التي تمت في صيف 2018.

وإذ تمنى مكتب الاعلام على وسائل الاعلام كافة توخي الدقة في ما تتناقله من اخبار، خدمة للحقيقة، فإنه دعا كافة هذه الوسائل الى مراجعته في ما يتعلق بالاخبار المتصلة برئاسة الجمهورية وذلك قبل نشرها.