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أول محاكمة جزائية إلكترونية في قصر عدل طرابلس

2
MAY
2020
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أصدرت نقابة المحامين في طرابلس، بياناً مفصلاً عن “أيام الأثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي، استناداً إلى التعاميم الصادرة عن الجهات القضائية المختصة، المتعلقة بتسهيل تقديم طلبات إخلاء سبيل الموقوفين احتياطياً، والإستجواب الإلكتروني”.

إنفاذاً للخطة القضائية والقانونية لنقابة المحامين في طرابلس بأبعادها الإنسانية والوطنية، للإسهام في إطلاق سراح وتخلية سبيل المساجين الموقوفين، وبتنسيق وتعاون في ما بين الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في الشمال القاضي رضا رعد ونقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، وبمتابعة حثيثة ودقيقة من لجنة السجون في نقابة المحامين – طرابلس.

وأشار البيان: “8 قرارات تخلية سبيل عن الهيئة الإتهامية في الشمال برئاسة الرئيس الأول رضا رعد، بكفالات بسيطة، 19 قرار تخلية سبيل بكفالات ودون كفالات عن محكمة جنايات الشمال برئاسة القاضي بسام مولوي، 10 قرارات تخلية سبيل بكفالات ودون كفالات عن محكمة جنايات الشمال برئاسة القاضي داني شبلي”.

وأضاف: “6 قرارات تخلية سبيل بكفالات ودون كفالات عن قضاة التحقيق جوسلين متى وجناح عبيد وأحمد رامي الحاج وهدى الحاج وداني زعني، محاكمة جزائية لأول مرة في لبنان برئاسة القاضي هنادي جابر في غرفة التحقيق الإلكتروني في قصر عدل طرابلس، جلستان عن بعد أمام المحكمة العسكرية برئاسة العميد إسطفان، إحداهما لموقوف في سجن زحلة”.

وختم البيان: “مع الإشارة إلى جلسات الإستجواب عن بعد، والتي بلغ عددها هذ الأسبوع 19 جلسة، في دائرة التحقيق الإلكتروني في قصر عدل طرابلس، عبر برنامج Zoom، بالتعاون والتنسيق مع غرفة Call Center في نقابة المحامين في طرابلس. بالإضافة الى أكثر من 200 طلب إخلاء سبيل وتخفيض كفالات تم جمعها من سجون الشمال وإرسالها إلى غرفة ال Call Center في نقابة المحامين في بيروت لمتابعتها مع الجهات المختصة خارج محافظة الشمال”.

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