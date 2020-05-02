مواصلة توزيع المساعدات الاجتماعية على سائقي السيارات العمومية في مختلف المحافظات اللبنانية

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

تواصل وحدات الجيش توزيع المساعدات الاجتماعية على سائقي السيارات العمومية في مختلف المحافظات اللبنانية.

وإن قيادة الجيش مستمرة في تلقي اتصالات السائقين العموميين عبر أرقام الهاتف التي وضعت بتصرف المواطنين لغاية الساعة الخامسة من بعد ظهر الثلاثاء الواقع في 5 أيار كموعد نهائي.

كما أعلنت أنها ابتداءً من تاريخه ولغاية الساعة الخامسة من بعد ظهر الخميس الواقع في 7 أيار 2020، سوف تبدأ بتلقي الاتصالات من العائلات الأكثر فقراً ولا سيما منهم مستوفي الشروط ولم ترد اسماؤهم ضمن اللوائح الموزعة على البلديات، على أن تنطلق عملية التوزيع مطلع الأسبوع المقبل.

وتأمل قيادة الجيش على من سبق واستفاد من المساعدات الاجتماعية عدم الاتصال عبر الخط الساخن إفساحاً في المجال لباقي المواطنين للاتصال والاستفسار بمركز لـ Call center في قيادة الجيش، على الأرقام التالية:

05456944

05456963

05456976

05956153

05958780

تشير قيادة الجيش إلى أن الوحدات المكلفة بتوزيع المساعدات ملتزمة بجميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.