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"المعلومات" تكشف ملابسات عملية سلب 250 مليون ليرة

2
MAY
2020
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أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي في بيانٍ، أنه "بتاريخ 21/4/2020، أقدم ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية، يستقلّون سيّارة جيب لون زيتي لوحته مزوّرة، على سلب مبلغ /250/ مليون ليرة لبنانية بقوة السلاح، من أحد المواطنين في محلة حالات، والاعتداء عليه بالضرب بعد استدراجه وإيهامه بتصريف المبلغ المذكور مقابل مبلغ مائة ألف دولار أمِريكي، وفرّوا بعدها الى جهةٍ مجهولة".
 
وأضافت، "على الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها، بحيث تمكنت دورياتها -بالتاريخ ذاته- من العثور على السيارة المستخدمة في عملية السلب، مركونة في محيط مرفأ بيروت. ونتيجة الكشف عليها ضُبط في داخلها /25/ رزمة من أوراق لونها أبيض وبمقاييس أوراق عملة الدولار الأميركي، إضافةً إلى مبلغ /600/ دولار أمِيركي".
 
وتابعت المديرية، "بنتيجة الإستقصاءات والتحريات التي قامت بها دوريات الشعبة، تمكنت من تحديد هوية كامل أفراد العصابة التي نفذت عملية السلب المذكورة ومن بينهم:
ح. أ. (مواليد عام 1969، سوري)، و. م. (مواليد عام 1969، لبناني)، وبتاريخ 24/4/2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفهما في محلة رياق، وضبطت سيّارة نوع "كيا ريو" لون أسود كانا يستخدمانها".
 
وذكرت أنه "بالتحقيق معهما، اعترفا بمشاركتهما في عملية السلب التي حصلت في منطقة حالات بعد استدراج الضحية، وأنهم كانوا بصدد تنفيذ عملية أخرى في محافظة الجنوب، ولكن عملية التوقيف حالت دون حصولها، وان كل من اللبنانيين: ع. م. (مواليد عام 1979)، ه. ع. (مواليد عام 1990)، كانا سيشاركان فيها، فأوقفتهما الشعبة في محلتي بعبدا وبحمدون، وبالتحقيق معها اعترفا بما نسب اليهما".
 
واجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة.
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