طقس لبنان: تقلبات مناخية

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يشهد لبنان طقسا مستقرا اليوم وفي الأيام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات واحتمال بعض التقلبات الجوية بعد الظهر على الجبال الشمالية.

طقس اليوم السبت سيكون غائم جزئيًا مع تشكل الضباب على الجبال فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح ساحلا بين ١٦ و ٢٣ درجة واحتمال رذاذ أو امطار محلية خفيفة بعد الظهر على الجبال الشمالية. ويبقى احتمال امطار خلال منتصف الأسبوع.

١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٣ درجة، بقاعا بين ٧ و ٢٠ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٠ و ١٧ درجات

٢- الرياح غربية ٣٠كم/س

٣- الرطوبة ٨٠٪؜

٤- الضغط الجوي ١٠١٣ hpa

٥- الرؤية جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠

الاحد: طقس مستقر قليل السحب مع استقرار الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٥ و ٢٣ درجة

الاثنين: طقس مستقر غائم جزئيًا بسحب عالية مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٦ و ٢٣ درجة.