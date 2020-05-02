living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الموت يفجع السيدة ماجدة الرومي

2
MAY
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت السيدة ماجدة الرومي أن الموت خطف قائد فرقتها الموسيقية لسنوات عدة الفنان أسعد الخوري وقالت في بيان لها:

"فوجئت اليوم بخبر وفاة الأستاذ الفنان الكبير  أسعد خوري  الذي رافقني كقائدٍ لفرقتي الموسيقيّة في حفلات عدّة خلال الأعوام الماضية ..
وأوجعني جداً خبر رحيله لأنّني أكنّ له من أعماق قلبي كلّ التقدير  والاحترام لكل ما كان يمثّله من قِيَمٍ أخلاقية وفنيّة  سامية ... 
حماسته في إنجاز العمل الفنّي  وتفانيه في متابعة تنفيذ الأغاني بأدق أدق تفاصيلها واهتمامه اللّافت براحتي أثناء الحفلات ، جعله عندي من الناس الأشراف الذين يحتفظ بهم  قلبي كنبضاته.. هو فعلاً خسارة لا تعوّض لسوريا الجليلة أولاً ومن ثَمّ لنا جميعاً .. 
أتقدم من عائلته الحبيبة  ومن العائلة الفنّية السوريّة  الكريمة كلها ومن أعضاء فرقته الموقّرة ومن كل من عَرَفه وأحبّه 
بأصدق التعازي القلبيّة راجية المولى عزّ وجل أن يسكنه الى الأبد فسيح جنّاته  .. آمين.
ببالغ التأثُّر "
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout