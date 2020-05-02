الموت يفجع السيدة ماجدة الرومي

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أعلنت السيدة ماجدة الرومي أن الموت خطف قائد فرقتها الموسيقية لسنوات عدة الفنان أسعد الخوري وقالت في بيان لها:



"فوجئت اليوم بخبر وفاة الأستاذ الفنان الكبير أسعد خوري الذي رافقني كقائدٍ لفرقتي الموسيقيّة في حفلات عدّة خلال الأعوام الماضية ..

وأوجعني جداً خبر رحيله لأنّني أكنّ له من أعماق قلبي كلّ التقدير والاحترام لكل ما كان يمثّله من قِيَمٍ أخلاقية وفنيّة سامية ...

حماسته في إنجاز العمل الفنّي وتفانيه في متابعة تنفيذ الأغاني بأدق أدق تفاصيلها واهتمامه اللّافت براحتي أثناء الحفلات ، جعله عندي من الناس الأشراف الذين يحتفظ بهم قلبي كنبضاته.. هو فعلاً خسارة لا تعوّض لسوريا الجليلة أولاً ومن ثَمّ لنا جميعاً ..

أتقدم من عائلته الحبيبة ومن العائلة الفنّية السوريّة الكريمة كلها ومن أعضاء فرقته الموقّرة ومن كل من عَرَفه وأحبّه

بأصدق التعازي القلبيّة راجية المولى عزّ وجل أن يسكنه الى الأبد فسيح جنّاته .. آمين.

ببالغ التأثُّر "