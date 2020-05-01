نقيب مهندسي الشمال: لإنصاف القوة العمالية في البلاد

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دعا نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بسام زيادة، بمناسبة الأول من أيار، إلى "إنصاف القوة العمالية في البلاد، التي تشكل مصدر الثروة الأول لاقتصادنا".



وقال في بيان: "على الرغم من كل الأوضاع السيئة، التي تمر بها البلاد، وبالرغم من الأوضاع الصعبة، التي تضغط على العمال، لا يسعنا إلا تهنئة العامل في عيده، آملين أن تتخطى بلادنا هذه الشدة".



أضاف: "نحن من موقعنا، نرفع الصوت لإنصاف القوى العمالية، كما أننا نرفع الصوت لإعادة ضخ الحياة في كل مؤسساتنا الإنتاجية والصناعية، للتخفيف من حدة البطالة والفقر، ونؤكد أن بلادنا لا تستقيم أوضاعها، إلا بعودة المشاريع والاستثمارات، وفتح فرص العمل للشباب".