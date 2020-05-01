حاصباني: الدعم الدولي الذي تعوّل عليه الحكومة مرتبط بإثبات استقلاليتها

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أكد الوزير السابق غسان حاصباني أن وجود خطة اقتصادية خطوة أولى بالاتجاه الصحيح بغض النظر ان كانت تتطلب تعديلات او يوجد ملاحظات عليها.

واعتبر في تصريح أن هذه الخطة نقطة انطلاق مع العلم انه سيكون هناك تحديات كبيرة امام مضمونها وتنفيذها، مشدداً انها خطوة ايجابية يجب ان نبني عليها والمهم ان تبدأ الحكومة بخطوات عملية اصلاحية على ارض الواقع.

كما دعا حاصباني الى عدم إغفال ان السياسة تلعب دورا كبيراً في مصداقية هذه الحكومة واستقلاليتها، مضيفاً: "إن لن تنجح باثبات انها تعمل بشكل مستقل وتقني فهي لن تتمكن من الحصول على الدعم الدولي الذي تعوّل عليه بشكل كبير".