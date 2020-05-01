5 خروقات جوية للطيران الاسرائيلي في الاجواء اللبنانية ... وهذه هي التفاصيل!

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أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، عن سلسلة خروقات لطيران العدو الاسرائيلي في الأجواء اللبنانية، في بيانين، جاء في الأول منهما: "بتاريخه وعند الساعة 8.00، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 11.55 من فوق بلدة علما الشعب.



وجاء في البيان الثاني: "خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 30/4/2020 الساعة 8.40، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا، عاليه والجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 19.25 من فوق بلدة رميش.



وعند الساعة 12.55، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 16.10 من فوق بلدة رميش.



وعند الساعة 16.25، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ميس الجبل، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 22.25 من فوق بلدة رميش.



وعند الساعة 22.00، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء بتاريخ 1/5/2020 عند الساعة 00.20 من فوق البلدة المذكورة".