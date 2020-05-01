قطاع الانتشار في التيار - اوروبا ينظم لقاء مع النائب جورج عطالله

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نظم التيار الوطني الحر قطاع الانتشار في اوروبا لقاء مع النائب جورج عطالله تخلله بحث وجولة نقاش عن مواضيع الساعة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن اجتماعات دورية يقوم بها تيار أوروبا مع النواب والوزراء والصحافيين وأصحاب الاختصاص. ويكمل التيار هذه النشاطات التي تعالج المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنقل تطلعات اللبنانيين في الخارج وتنقل صورة تفصيلية عن الوضع داخل لبنان.

واعتبر النائب عطالله ضمن اللقاء ان هناك ضرورة لثلاثة أشياء لمكافحة الفساد : وجود منظومة قانونية لتحقيق هذا الهدف و جسم قضائي مستقل ومنع العرقلة السياسية.

وأكد ان توجيهات رئيس الجمهورية واضحة فيما خص حماية ودائع اللبنانيين في المصارف، و هذا الأمر محسوم من قبلنا.

وردا على سؤال اعتبر ان بعض المطالب الشعبية محقة، لكن ما لا نقبل به ابداً مقولة كلن يعني كلن. لسنا نحن مع مطالبهم بل هم مع مطالبنا. أين كانوا طوال ١٥ سنة.

ولفت الى ان المعارك كبيرة، المعركة الإعلامية قاسية جداً، والتيار مكمل الطريق ... يمكن ان نلتقي بأناس وصوليين ولكن التيار لا يغطي اي فاسد حتى لو ادعى انه معنا ... كل الاتهامات ضد التيار باطلة والدليل اننا نربح عليهم قضائيا احكام القدح والذم والافتراء ... والتيار يعمل لكي يبني لبنان الذي نحلم به كلنا ...

كما توجه النائب جورج عطاالله بالشكر الى أعضاء التيار الوطني الحر في بلاد الانتشار للدعم المادي والمعنوي في الظروف الصعبة كما في الاستحقاقات الوطنية والانتخابية وشكرهم على الصمود بعيداً عن بلدهم الأم وعلى إظهار لبنان بالصورة الجميلة والراقية وأن أبناءه طاقات إغترابية كبيرة.

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