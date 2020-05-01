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دياب ووزني وقّعا طلب مساعدة صندوق النقد الدولي: هذه اللحظة مفصلية في تاريخ لبنان

1
MAY
2020
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وقّع رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ووزير المالية غازي وزني اليوم طلب مساعدة صندوق النقد الدولي للبنان. وتحدّث الرئيس دياب عن هذه الخطوة قائلًا:
"هذه اللحظة مفصلية في تاريخ لبنان، حيث بدأنا الخطوة الأولى نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان من الهوة المالية العميقة التي يصعب الخروج منها من دون مساعدة فاعلة ومؤثرة.
بالأمس أقرّ مجلس الوزراء البرنامج الإصلاحي للبنان، واليوم وقّعت رسالة إلى صندوق النقد الدولي من أجل طلب مساعدته. إن شاء الله تكون هذه نقطة التحوّل في المسار الإنحداري للواقع المالي والإقتصادي للبنان."

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