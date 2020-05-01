رئيس اتحاد بلديات الجومة في محافظة عكار يستقيل ويوجه رسالة الى ابناء المنطقة

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أعلن رئيس اتحاد بلديات الجومة في محافظة عكار ،فادي بربر، تقديم استقالته من رئاسة الاتحاد، ووجه رسالة الى ابناء المنطقة جاء فيها:

شاءت الظروف أن أتولى بخياركم وتكليفكم رئاسة بلدية رحبة واتحاد بلديات الجومة، ما حملني مسؤولية ردّ الوفاء والعمل للحفاظ على مصالحكم، ومالكم العام، وإنمائكم الصحيح".