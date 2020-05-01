رئيس اتحاد بلديات الجومة في محافظة عكار يستقيل ويوجه رسالة الى ابناء المنطقة

أعلن رئيس اتحاد بلديات الجومة في محافظة عكار ،فادي بربر، تقديم استقالته من رئاسة الاتحاد، ووجه رسالة الى ابناء المنطقة جاء فيها:
شاءت الظروف أن أتولى بخياركم وتكليفكم رئاسة بلدية رحبة واتحاد بلديات الجومة، ما حملني مسؤولية ردّ الوفاء والعمل للحفاظ على مصالحكم، ومالكم العام، وإنمائكم الصحيح".
تعلمون كم اصطدمنا بعقبات منها المالية والقانونية والناجمة عن تراكم التقصير والحرمان، وما أثنتنا التحديات عن الأهداف الصحيحة رغم رقعة الإنماء الضعيف، وتراكم الغبن الحكومي، فأضحينا نعيش نضالات يومية، كنتم وما زلتم دعائمها الأساسية.
أما وقد التزمنا الواجبات الشخصية والعامة الملقاة على عاتقنا، وأنجزنا بمعيتكم ما يمكن إنجازه، وبقي الكثير من العمل، فإننا نؤكد أننا سنبقى كتفا إلى كتف مع من سيتولى مسؤولية رئاسة اتحاد بلديات الجومة بعد تقدمنا بكتاب استقالتنا، راجين له التوفيق. وكلنا ثقة أن الزملاء رؤساء بلديات الجومة الكرام يمتلكون الحكمة الكافية لاختيار الشخص المناسب للموقع المناسب، وما أكثر الكفاءات المؤهلة لذلك.
إنني إذ تقدمت بكتاب استقالتي من رئاسة اتحاد بلديّات الجومة، أصر أن يبقى الحلم بتحقيق الأكثر والأفضل لمنطقتنا رفيقي الدّائم، كما كان قبل دخولي ميدان العمل العام بشكل مباشر، وسيبقى هذا الحلم هاجسي، وعلى أمل أن ننجح بتأسيس انطلاقة جديدة تلاقي طموحاتكم، وتفعل الوجه الإنمائي للتمثيل السياسي والاجتماعي للجومة وعكار.
سنبقى معا، ونعيش معا، ونصمد على أمل قيامة لبنان الواحد بكل أطيافه مع الغيارى على مستقبله ورخاء أهله.