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أول تعليق إيراني على قرار ألمانيا تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية

1
MAY
2020
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دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قرار الحكومة الألمانية ضد "حزب الله"، باعتباره "منظمة إرهابية". وقال موسوي إن القرار الألماني يأتي في سياق أهداف الكيان الصهيوني وأميركا.

وذكرت وكالة "إرنا"، فجر اليوم الجمعة، أن عباس موسوي، أدان بشدة قرار الحكومة الألمانية في اتهام "حزب الله" بما وصفته "ترويج الكفاح المسلح بالوسائل الإرهابية"، قائلا "يبدو أن بعض الدول في أوروبا تتخذ مواقفها دون الأخذ في الاعتبار حقائق منطقة غرب آسيا، بل تأخذ بالاعتبار فقط أهداف الماكينة الدعائية للكيان الصهيوني والنظام الأمريكي المتخبط".

وقال عباس موسوي "إن قرار الحكومة الألمانية اتخذ تماما بلا احترام للحكومة والشعب اللبنانيين، لأن حزب الله جزء رسمي ومشروع من الحكومة والبرلمان اللبنانيين، وكان على الدوام حزبا سياسيا مؤثرا على صعيد دعم الاستقرار السياسي في هذا البلد، ويحظى برصيد شعبي واسع في لبنان والمنطقة".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إلى أن قرار الحكومة الألمانية اتخذ كذلك بلا حكمة، تماما، ضد قوة لها مكانة أساسية في مكافحة إرهاب تنظيم "داعش" العنيف.


وحذر موسوي الحكومة الألمانية من تحمل التداعيات السلبية لقرارها على مكافحة الجماعات الإرهابية الحقيقية.

 

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