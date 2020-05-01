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استعدوا.. امطار وعواصف رعدية نحو لبنان!

1
MAY
2020
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أفاد الأب ايلي خنيصر، المتخصص بأحوال الطقس، عبر صفحته على "فايسبوك" أن تأثير نشاط منخفض البحر الأحمر يستمّر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وسيناء ومصر وتستقر الضغوط الجوية في المنطقة بين 1010و 1011hpa على ان تتراجع مطلع الاسبوع المقبل الى 1007hpa، فتساهم بانحراف العواصف التي تضرب جنوب ووسط اوروبا نحو اليونان وتركيا ولبنان، وتعود الأجواء الممطرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرد واشتداد بسرعة الرياح وتراجع درجات الحرارة.

امّا حالياً، يستقر الطقس المشمس ومعه اجواء ربيعية حتى يوم الثلاثاء ويغطي الضباب الجبال الغربية الوسطى والشمالية خلال ساعات الظهيرة.
طقس يومي الجمعة والسبت، مشمس الى غائم، تستقر درجات الحرارة على الشكل التالي:
الحرارة على الساحل: 22 درجة نهاراً و 17 ليلا
في البقاع: 20 نهاراً و 10 ليلاً
على الجبال 1200 متر: 18 نهاراً و 11 درجة ليلاً
على الجبال 2000 متر: 15 نهاراً و 5 ليلاً،

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