وزير الزراعة يحدد سعر كيلو الحليب المحلي.. بالدولار!

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لاقى قرار وزير الزراعة بتحديد سعر كيلو الحليب بالدولار استنكاراً كبيراً على اعتبار أنه يضرب قانون النقد والتسليف مسعراً بالعملة الصعبة كما انه يضرب الأمن الغذائي للشريحة الأفقر لبنانياً.

واعتبر البعض أولاً ان ٤٠٪؜ من الكلفة بالليرة فكيف يضع السعر ١٠٠٪؜ في العملة الصعبة. وثانيا الكثير من الأعلاف منتجة محلياً او هنالك مراعي لمشتقات الماعز والغنم والحكومة تدعم وتمول القمح، الدواء، والبنزين.

وكان وزير الزراعة عباس مرتضى، قرر تحديد سعر كيلو الحليب الطازج بـ 60 سنتاً ما قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي بأسعار منتجات الألبان والأجبان في الأسواق، في ظل غلاء الأسعار، ما يجعل صرف الستين سنتاً قد يصل إلى بضعة آلاف ليرة، علماً بأن مرتضى كان قد حدد في 5 آذار الفائت سعر الكيلو بـ 1350 ليرة وليتر الحليب الطازج بـ 1390 ليرة لبنانية لدى تسليمه للمعامل.

واشار البعض الى أن احد الحلول يكمن في دعم زراعة الأعلاف محلياً من خلال دعم شراء البذور والاسمدة على قاعدة بيانات المزارعين والمستوردين عام ٢٠١٩ لتفادي الغش فضلاً عن دعم استيراد بعض الأعلاف محلياً.