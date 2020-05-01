هذا ما كشفته مصادر مطلعة عن لقاء رؤساء الكتل النيابية الاربعاء المقبل في بعبدا!

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في خطوة تلت إعلان الخطة الاقتصادية، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون مساء امس رؤساء الكتل النيابية الـ 14 في مجلس النواب الى "لقاء وطني" يعقد الحادية عشرة قبل ظهر الاربعاء المقبل في القصر الجمهوري، لعرض برنامج الحكومة الاصلاحي.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ عون رغب في أن يناقش مع المدعوّين الى هذا اللقاء، والذين سيتقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، الخطوات اللاحقة المقترحة بعد اقرار الخطة ودعوتهم الى المشاركة في ما يمكن اعتباره "ورشة عمل وطنية" كبرى لا بد من خوضها للخروج من الأزمة القائمة بوجوهها المتعددة، خصوصاً انها تؤسّس لمرحلة جديدة تحدثت عنها الخطة بما فرضته من تعديلات كثيرة على اكثر من مستوى اقتصادي ونقدي ومالي وادراي.