أسرار الصحف ليوم الجمعة 1 أيار 2020

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البناء

خفايا

قالت مصادر دبلوماسية في بيروت إن سفراء غربيين والمبعوث الأممي يقودون مساعي بين رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري لتأمين توافق على دعم خطة الحكومة المالية والاقتصادية، لأن هذا التوافق يسهّل الحصول على دعم صندوق النقد الدولي وتفعيل أموال سيدر.

كواليس

تفاجأت أوساط خليجيّة من مواصلة الرئيس الأميركي مخاطبة ولي العهد السعودي بلغة أوقف النفط وإلا أو ادفع المال وإلا؛ وقالت إنها لغة لا تليق بالتعامل بين حلفاء وتضعف مكانة ولي العهد في بلده وفي المنطقة. وقد عادت هذه اللغة رغم تدخل وسطاء وحصولهم على تعهّد أميركي بمراعاة هذا الجانب في الإعلام.

اللواء

همس

بات بحكم المؤكد ان الخلاف الاميركي - الصيني سيتفاقم خلال الاسابيع الفاصلة عن اجراء الانتخابات الرئاسية الاميركية في تشرين المقبل.

غمز

حصل انفراج جزئي في تلبية بعض المصارف لطلبات الزبائن، على مختلف المستويات، بانتظار استئناف العمل رسمياً، بعد 4 أيار.

لغز

تخوّف خبير اقتصادي من ان تراوح الخطة الاقتصادية مكانها، ما لم يفرج عن الحظر الاقليمي - الدولي على الحكومة التي أقرتها!

الجمهورية

يشكو رجال الأعمال من عملية ترغيب وترهيب تعرضوا لها من أجل التجاوب مع حملة بحجة إغاثة الفقراء رغم قيامهم بالتبرع أكثر من مرة.

لاحظت أوساط سياسية تغيير اللهجة في خطاب مسؤول كبير تجاه شخصية مالية بعد إقرار الخطة الإنقاذية الإقتصادية.

قال مرجع ديني إن "لا نوى" من بعض المسؤولين الذين باتوا مكشوفين ومفضوحين أمام اللبنانيين وأصبح الأمل معقوداً على الله وحده للخروج من الأزمة.